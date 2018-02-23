Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer Evolution
Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi не заниматься реставрацией легендарной модели седана Lancer Evolution.
Данная информация передана Лэнсом Брэдли, находящимся на должности главы британского филиала Mitsubishi. Топ-менеджер отмечает, что эра производительных седанов стала уже достоянием прошлого, хотя отсутствуют какие-либо препятствия для возрождения Evolution как другую модель. В свою очередь инженеры ставку делают на кроссоверы, а также электромобили. Но следует относиться с осторожностью к культовому названию, не огорчая поклонников Lancer Evolution выпуском обновленного транспортного средства с таким же названием.
Стоит отметить, что электрический кроссовер версии Mitsubishi e-Volution презентовали в рамках токийского мотор-шоу осенью прошлого года. Новинку через время ожидают в рамках женевского автошоу. Наверное, фанатам автомобиля не понравится подобное его воплощение.
Данная информация передана Лэнсом Брэдли, находящимся на должности главы британского филиала Mitsubishi. Топ-менеджер отмечает, что эра производительных седанов стала уже достоянием прошлого, хотя отсутствуют какие-либо препятствия для возрождения Evolution как другую модель. В свою очередь инженеры ставку делают на кроссоверы, а также электромобили. Но следует относиться с осторожностью к культовому названию, не огорчая поклонников Lancer Evolution выпуском обновленного транспортного средства с таким же названием.
Стоит отметить, что электрический кроссовер версии Mitsubishi e-Volution презентовали в рамках токийского мотор-шоу осенью прошлого года. Новинку через время ожидают в рамках женевского автошоу. Наверное, фанатам автомобиля не понравится подобное его воплощение.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20