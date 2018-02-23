Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer Evolution

Данная информация передана Лэнсом Брэдли, находящимся на должности главы британского филиала Mitsubishi. Топ-менеджер отмечает, что эра производительных седанов стала уже достоянием прошлого, хотя отсутствуют какие-либо препятствия для возрождения Evolution как другую модель. В свою очередь инженеры ставку делают на кроссоверы, а также электромобили. Но следует относиться с осторожностью к культовому названию, не огорчая поклонников Lancer Evolution выпуском обновленного транспортного средства с таким же названием.Стоит отметить, что электрический кроссовер версии Mitsubishi e-Volution презентовали в рамках токийского мотор-шоу осенью прошлого года. Новинку через время ожидают в рамках женевского автошоу. Наверное, фанатам автомобиля не понравится подобное его воплощение.