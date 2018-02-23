Росздравнадзор уличил 56 аптек в продаже запрещенных препаратов для абортов
Росздравнадзор не считает, что аптеки злостно нарушают правила торговли медицинским и препаратами. В подтверждение этого его чиновники опубликовали данные, что за два года выявлено всего 56 таких нарушителей по всей стране.
Всего 56 аптек нарушили правила продажи медикаментов, применяемых для прерывания беременности. Остальные 15 тыс. аптек полностью выполняют установленные требования. Именно эти нарушители продавали запрещенные для абортов медпрепараты, которые включали в свой состав токсичные мизопростол и мифепристон.
Их применяли недобросовестные медики или сами беременные для прерывания беременности в первый месяц, и могут использоваться только в больницах под контролем врачей. Мифепристон можно реализовывать на розничном рынке, а мизопростол не разрешается. Об этом рассказадли чиновники Росздравнадзора.
Всего 56 аптек нарушили правила продажи медикаментов, применяемых для прерывания беременности. Остальные 15 тыс. аптек полностью выполняют установленные требования. Именно эти нарушители продавали запрещенные для абортов медпрепараты, которые включали в свой состав токсичные мизопростол и мифепристон.
Их применяли недобросовестные медики или сами беременные для прерывания беременности в первый месяц, и могут использоваться только в больницах под контролем врачей. Мифепристон можно реализовывать на розничном рынке, а мизопростол не разрешается. Об этом рассказадли чиновники Росздравнадзора.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30