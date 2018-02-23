Сын Анны Седоковой не может научиться говорить

Анна Седокова в своём микроблоге в Instagram выложила видеоролик, где запечатлено как певица просит сына сказать слово «мама». Однако ребёнок не хочет говорить, а только смеётся. Но, артистка не переживает касательно этого повода, потому что Гектор уже произносил данное слово в свой шестимесячный юбилей. Седокова поведала, что готова подождать.Фолловеры также сказали, что для волнения поводов нет. Каждый ребёнок с разной скоростью обучается разговаривать, а у такой заботливой и милой мамы, как Анна, явно всё под контролем. Большинство фанатов совсем не заметили проблем у мальчика, настолько ребёнок им понравился. Пост Седоковой в течение шестнадцати часов собрал более 696 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 800 восхитительных комментариев.