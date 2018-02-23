Число заболевших свиным гриппом в России увеличилось вдвое

В России значительно повысилось количество случаев заболевания свиным гриппом, и в первую очередь это относится к Северо-Западному региону и к Санкт-Петербургу. Вирусом A(H1N1)pdm09 заболело в два раза больше россиян, чем неделю назад, отмечают в Минздраве. Однако по утверждению специалистов еще не превышен эпидемиологический порог.Сейчас "свиным гриппом" заболели жители трех десятков больших городов. Если погода стабилизируется и начнется оттепель, то количество заболевших кратно возрастет, предупреждают медики. Причиной этого является то, что в морозные дни вирус гибнет еще в воздухе, не долетев до своей жертвы. Оживает он лучше при температурах около ноля и выше.