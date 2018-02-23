BMW 3-Series покинул конвейер автозавода в Южной Африке

Данная площадка всего смогла собрать 1 191 604 единиц «тройки». В рамках предприятия собирали 5-ть поколений BMW 3-Series. Седаны BMW 3-Series третьего поколения в версии Е36, благодаря «элегантным формам», называли «дельфинами». Также на площадке в Претории собирали специальные версии авто: 333i E30, 325iS/325iS Evolution HP. Их моторы дорабатывались инженерами компании Alpina. В Южной Африке предприятие BMW долго без дела не простоит, так как готовится к выпуску BMW X3 следующего поколения. BMW 3-Series будут выпускать в Мексике в Сан-Луис-Потоси на мощностях нового предприятия.Седан BMW 3-Series шестой генерации на конвейер стал в 2011 году. Авто в РФ предлагается с бензиновыми моторами на 136 и 326 л.с. Для новой версии BMW 3-Series предусматривается дизельная установка на 190 л.с.