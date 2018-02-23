АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

BMW 3-Series покинул конвейер автозавода в Южной Африке

На территории Южной Африки в Претории остановлена сборка седана версии BMW 3-Series. Авто стояло на местном конвейере тридцать пять лет.

BMW 3-Series покинул конвейер автозавода в Южной Африке

Данная площадка всего смогла собрать 1 191 604 единиц «тройки». В рамках предприятия собирали 5-ть поколений BMW 3-Series. Седаны BMW 3-Series третьего поколения в версии Е36, благодаря «элегантным формам», называли «дельфинами». Также на площадке в Претории собирали специальные версии авто: 333i E30, 325iS/325iS Evolution HP. Их моторы дорабатывались инженерами компании Alpina. В Южной Африке предприятие BMW долго без дела не простоит, так как готовится к выпуску BMW X3 следующего поколения. BMW 3-Series будут выпускать в Мексике в Сан-Луис-Потоси на мощностях нового предприятия.

Седан BMW 3-Series шестой генерации на конвейер стал в 2011 году. Авто в РФ предлагается с бензиновыми моторами на 136 и 326 л.с. Для новой версии BMW 3-Series предусматривается дизельная установка на 190 л.с.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости