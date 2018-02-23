Волочкова накинулась на журналистку в спа-салоне

Ранее папарацци хотели снять материал касательно визита в храм Анастасии и её бойфренда Михаила Логинова, что крайне не понравилось танцовщице. В этот раз съемочная группа застала знаменитость в спа-салоне. Волочкова, скорей всего, уставшая от пристального внимания к своей персоне, обрушилась с претензиями на представителей СМИ.Анастасия в своём микроблоге Instagram обнародовала видео, на котором запечатлён данный конфликт. Пост в течение пятнадцати часов сумел собрать более 140 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев. Многочисленнее поклонники поддержали Настю, при этом похвалили её за то, что она поставила на место надоедливых журналистов.