Американцы оснастили пикап Silverado компрессорным мотором

В частности, пикап Chevrolet Silverado оснастили новым компрессорным мотором объёмом 6,8 литра производительностью 811 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 1017 Нм. Также автомобиль получил более низкую подвеску.Yenko Silverado построен на основе транспортного средства с короткой базой и одинарной кабиной. Автомобиль оснащён пакетом Z51, который состоит из защиты раздаточной коробки, самоблокирующегося дифференциала задней оси и помощника при спуске и подъёме.Кроме того новинка получила тормоза Brembo, усиленные амортизаторы Rancho, новую выхлопную систему, 22-дюймовые диски и кожаный салон. Модернизированный пикап выпустят всего в 25 экземплярах.