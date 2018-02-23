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Американцы оснастили пикап Silverado компрессорным мотором

Специалисты из американского автоателье Specialty Vehicle Engineering продемонстрировали переработанную версию пикапа Chevrolet Silverado. После модернизации автомобиль стал называться Yenko Silverado.

Американцы оснастили пикап Silverado компрессорным мотором


В частности, пикап Chevrolet Silverado оснастили новым компрессорным мотором объёмом 6,8 литра производительностью 811 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 1017 Нм. Также автомобиль получил более низкую подвеску.

Yenko Silverado построен на основе транспортного средства с короткой базой и одинарной кабиной. Автомобиль оснащён пакетом Z51, который состоит из защиты раздаточной коробки, самоблокирующегося дифференциала задней оси и помощника при спуске и подъёме.

Кроме того новинка получила тормоза Brembo, усиленные амортизаторы Rancho, новую выхлопную систему, 22-дюймовые диски и кожаный салон. Модернизированный пикап выпустят всего в 25 экземплярах.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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