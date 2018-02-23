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Компания Mitsuoka представила модель Himiko

Японская компания Mitsuoka представила модель Himiko второй генерации, которую эксперты называют близнецом Mazda MX-5. Однако из-за панелей и армированного пластика автомобиль теперь стал практически не узнаваемым.

Компания Mitsuoka представила модель Himiko


Кузов автомобиля Mitsuoka Himiko отличается нижними секциями передних крыльев и тонкими полосками ДХО. При этом салон у автомобиля не подвергся никаким изменениям.

В качестве силовой установки Mitsuoka Himiko второй генерации выступит агрегат Skyactiv-G объёмом 1,5 литра производительностью 131 лошадиную силу, работает он на пару с 6-скоростной механикой.

На рынке Mitsuoka Himiko появится в четырёх комплектациях. Стоимость автомобиля будет варьироваться от 46 200 до 55 600 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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