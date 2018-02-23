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Актриса Рэйчел Макадамс ждёт первенца

Теледива Рэйчел Макадамс ждёт малыша. Для тридцатидевятилетней канадской артистки это будет первый ребенок.

Актриса Рэйчел Макадамс ждёт первенца

Макадамс забеременела от Джейми Линдена. Актриса тщательно скрывает от общественности своё положение. Однако представители СМИ считают, что артистка находится примерно на седьмом месяце беременности. О романе Рэйчел Макадамс и американского сценариста Джейми Линдена стало известно более двух лет назад, однако неизвестно, вместе ли они до сих пор или же успели расстаться.

Подлил масла в огонь касательно слухов о беременности знаменитости тот факт, что недавно она не пришла на премьеру своего нового кинофильма «Ночные игры». Звезда в последний раз на людях появлялась ещё в сентябре прошедшего года, на кинофестивале, который проходил в Торонто. Большую популярность актрисе принесла роль в кинофильме, под названием «Идеальный пирог». Также знакомыми для артистки стали ленты «Дневник памяти» и «Дрянные девчонки».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:34
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