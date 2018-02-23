Актриса Рэйчел Макадамс ждёт первенца

Макадамс забеременела от Джейми Линдена. Актриса тщательно скрывает от общественности своё положение. Однако представители СМИ считают, что артистка находится примерно на седьмом месяце беременности. О романе Рэйчел Макадамс и американского сценариста Джейми Линдена стало известно более двух лет назад, однако неизвестно, вместе ли они до сих пор или же успели расстаться.Подлил масла в огонь касательно слухов о беременности знаменитости тот факт, что недавно она не пришла на премьеру своего нового кинофильма «Ночные игры». Звезда в последний раз на людях появлялась ещё в сентябре прошедшего года, на кинофестивале, который проходил в Торонто. Большую популярность актрисе принесла роль в кинофильме, под названием «Идеальный пирог». Также знакомыми для артистки стали ленты «Дневник памяти» и «Дрянные девчонки».