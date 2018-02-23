"Заряженный" кроссовер Cupra Ateca получит 300 л.с

Фото новинки выложили на страничке MQB-Coding Retrofit соцсети Facebook. Новый кроссовер под капотом получит турбированный 2-литровый силовой агрегат, позаимствованный от хэтчбэка версии SEAT Leon Cupra. Новый SEAT Cupra Ateca сконструировали на архитектуре MQB, непосредственно на которой создали новую версию Volkswagen Tiguan. Новинка будет оснащаться спортивной подвеской, усиленными тормозными механизмами. По всей видимости, публичная премьера новой версии намечена в швейцарской Женеве на мотор-шоу.Зимой появились сведения, что Cupra выступил обособленным брендом. Новая марка официально дебютировала в конце февраля этого года. Её логотип показали ещё летом прошлого года.