Экологи: Уровень Байкала за месяц снизился еще на девять сантиметров

Специалисты отмечают, что такое положение сложилось из-за не контролируемого использования природных ресурсов. Они уверены, что современное состояние озера уже в следующем году может еще ухудшиться, потому что в Прибайкайле лесозаготовители из соседнего государства или местные сотрудники, работающие на инокомпании не заботятся об экологии и массово рубят лес.Беспокоят экологов также перспективы строительства на берегах Байкала завода по бутилированию воды и отправки ее за рубеж. Его мощность достигнет, по проектным данным, до 60 млн литров в год, что в ближайшее десятилетие может привести к непоправимым последствиям.