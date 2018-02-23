АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Экологи: Уровень Байкала за месяц снизился еще на девять сантиметров

По сообщению иркутских экологов продолжает падать уровень воды в Байкале. На этот раз зафиксирован очередной антирекорд - падение сразу на 10 см. На 20 февраля он не превысил 455 метров 85 сантиметров - эту информацию подтвердили в местном управлении Росводресурсов

Специалисты отмечают, что такое положение сложилось из-за не контролируемого использования природных ресурсов. Они уверены, что современное состояние озера уже в следующем году может еще ухудшиться, потому что в Прибайкайле лесозаготовители из соседнего государства или местные сотрудники, работающие на инокомпании не заботятся об экологии и массово рубят лес.

Экологи: Уровень Байкала за месяц снизился еще на девять сантиметров


Беспокоят экологов также перспективы строительства на берегах Байкала завода по бутилированию воды и отправки ее за рубеж. Его мощность достигнет, по проектным данным, до 60 млн литров в год, что в ближайшее десятилетие может привести к непоправимым последствиям.
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости