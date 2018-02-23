Экологи: Уровень Байкала за месяц снизился еще на девять сантиметров
По сообщению иркутских экологов продолжает падать уровень воды в Байкале. На этот раз зафиксирован очередной антирекорд - падение сразу на 10 см. На 20 февраля он не превысил 455 метров 85 сантиметров - эту информацию подтвердили в местном управлении Росводресурсов
Специалисты отмечают, что такое положение сложилось из-за не контролируемого использования природных ресурсов. Они уверены, что современное состояние озера уже в следующем году может еще ухудшиться, потому что в Прибайкайле лесозаготовители из соседнего государства или местные сотрудники, работающие на инокомпании не заботятся об экологии и массово рубят лес.
Беспокоят экологов также перспективы строительства на берегах Байкала завода по бутилированию воды и отправки ее за рубеж. Его мощность достигнет, по проектным данным, до 60 млн литров в год, что в ближайшее десятилетие может привести к непоправимым последствиям.
Специалисты отмечают, что такое положение сложилось из-за не контролируемого использования природных ресурсов. Они уверены, что современное состояние озера уже в следующем году может еще ухудшиться, потому что в Прибайкайле лесозаготовители из соседнего государства или местные сотрудники, работающие на инокомпании не заботятся об экологии и массово рубят лес.
Беспокоят экологов также перспективы строительства на берегах Байкала завода по бутилированию воды и отправки ее за рубеж. Его мощность достигнет, по проектным данным, до 60 млн литров в год, что в ближайшее десятилетие может привести к непоправимым последствиям.
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:50