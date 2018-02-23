АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Новый кросс-хэтчбек KIA Picanto X-Line добрался до России

В России начали принимать предзаказы на новый хэтчбек KIA Picanto X-Line, который был представлен осенью прошлого года. Стоимость базовой модификации нового автомобиля стартует от 809 900 рублей.

Новый кросс-хэтчбек KIA Picanto X-Line добрался до России


Хэтчбек KIA Picanto X-Line получил некоторые внедорожные дополнения. В частности, автомобиль поставлен на колёсные диски диаметром 15 дюймов, пластиковый внедорожный обвес, молдинги, увеличенные бамперы и пластиковые акценты.

Также автомобиль оснастили защитой днища, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской. В салоне хэтчбека появился современный мультимедийный центр с экраном 7 дюймов, с шестью динамиками и поддержкой смартфонов.

В подкапотном пространстве KIA Picanto X-Line находится бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра, генерирующий 84 лошадиные силы, работает он на пару с автоматической трансмиссией на 4 диапазона.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости