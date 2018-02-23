Новый кросс-хэтчбек KIA Picanto X-Line добрался до России

Хэтчбек KIA Picanto X-Line получил некоторые внедорожные дополнения. В частности, автомобиль поставлен на колёсные диски диаметром 15 дюймов, пластиковый внедорожный обвес, молдинги, увеличенные бамперы и пластиковые акценты.Также автомобиль оснастили защитой днища, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской. В салоне хэтчбека появился современный мультимедийный центр с экраном 7 дюймов, с шестью динамиками и поддержкой смартфонов.В подкапотном пространстве KIA Picanto X-Line находится бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра, генерирующий 84 лошадиные силы, работает он на пару с автоматической трансмиссией на 4 диапазона.