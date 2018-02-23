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Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина научила дочь Теону лаять

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина также как и ее супруг Курбан Омаров часто публикуют в Instagram фото и забавные видео со своей младшей дочерью Теоной.

В очередном ролике Бородина учила дочку лаять, но с оговоркой, что они делают это только дома.

Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина научила дочь Теону лаять

Видео, где Теона выступила в роли голубоглазого щенка, очень развеселило подписчиков Ксении. Примечательно, но фолловеры начали спорить друг с другом по поводу воспитания настоящей собаки в доме, тем более, если она охраняет его хозяев.

Также пользователи подняли проблему собачьего лая, который часто мешает обитателям многоквартирных домов.

Впрочем, Теона вызвала только массу положительных эмоций, и фанаты удивились Ксении, которая в своем плотном графике находит время для общения и воспитания детей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14
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