Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина научила дочь Теону лаять

В очередном ролике Бородина учила дочку лаять, но с оговоркой, что они делают это только дома.Видео, где Теона выступила в роли голубоглазого щенка, очень развеселило подписчиков Ксении. Примечательно, но фолловеры начали спорить друг с другом по поводу воспитания настоящей собаки в доме, тем более, если она охраняет его хозяев.Также пользователи подняли проблему собачьего лая, который часто мешает обитателям многоквартирных домов.Впрочем, Теона вызвала только массу положительных эмоций, и фанаты удивились Ксении, которая в своем плотном графике находит время для общения и воспитания детей.