Маркетологи Сбербанка рассказаил о зарплатах мужчин и тратах женщин к 23 февраля

Сбербанк SBER объявил результат исследований трат мужчин и женщин к 23 февраля и в период весенних праздников. Учитывая, что самый высокий рост доходов сильного пола зафиксирован с 25 до 35 лет, а самую высокую зарплату они получают в 40–45 лет - то и траты в этом возрасте наиболее высокие. Более всего они тратят на одежду, продукты и автомобили.Женщины в период праздника и накануне наполовину увеличивают свои траты, чтобы сделать подарки мужчинам. Особенно любят заниматься в это время шопингом молодые женщины до 25 лет. Больше всего они предпочитают покупать для своих спутников жизни одежду, "ювелирку" и товары для туризма.