Маркетологи Сбербанка рассказаил о зарплатах мужчин и тратах женщин к 23 февраля
Специалисты "Сбербанка" рассказали о тратах мужчин и женщин в праздники и незадолго до них. Оказалось, что сильная половина больше всего тратит на продукты, а женщины предпочитают покупать мужскую одежду для своих любимых.
Сбербанк SBER объявил результат исследований трат мужчин и женщин к 23 февраля и в период весенних праздников. Учитывая, что самый высокий рост доходов сильного пола зафиксирован с 25 до 35 лет, а самую высокую зарплату они получают в 40–45 лет - то и траты в этом возрасте наиболее высокие. Более всего они тратят на одежду, продукты и автомобили.
Женщины в период праздника и накануне наполовину увеличивают свои траты, чтобы сделать подарки мужчинам. Особенно любят заниматься в это время шопингом молодые женщины до 25 лет. Больше всего они предпочитают покупать для своих спутников жизни одежду, "ювелирку" и товары для туризма.
Сбербанк SBER объявил результат исследований трат мужчин и женщин к 23 февраля и в период весенних праздников. Учитывая, что самый высокий рост доходов сильного пола зафиксирован с 25 до 35 лет, а самую высокую зарплату они получают в 40–45 лет - то и траты в этом возрасте наиболее высокие. Более всего они тратят на одежду, продукты и автомобили.
Женщины в период праздника и накануне наполовину увеличивают свои траты, чтобы сделать подарки мужчинам. Особенно любят заниматься в это время шопингом молодые женщины до 25 лет. Больше всего они предпочитают покупать для своих спутников жизни одежду, "ювелирку" и товары для туризма.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30