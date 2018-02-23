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Курс валют на 23.02.2018

Компании увеличили заимствования в банках впервые за полтора года на 2%

Центробанк сообщил о положительной тенденции в экономике - российские компании стали больше брать кредитов. Этот рост составил почти 2% в январе и продолжает увеличиваться.

Благодаря политики Центробанка со снижением кредитной ставки, компании активнее стали брать заемные средства для своего развития. Падение ставок до 7% вызвало рост кредитования на 2%; достигнув объемов 2014 года. Эксперт Олег Солнцев,сотрудник ЦМАКПа допустил, что ключевая ставка упадет до 6% уже в 2018 году, а не в 2020 году, как прогнозировали ранее.

Компании увеличили заимствования в банках впервые за полтора года на 2%


Одновременно происходит накачка рублями экономики, для чего и включили печатный станок, чтобы хоть как то ее "оживить". Кроме того, на банки давит растущий структурный профицит ликвидности; из-за этого центральный финансовый регулятор повысил прогноз на конец года до 3,6 трлн руб. вместо ранее озвученных 3,5 трлн. Как предполагают экономисты, все это может привести к росту не погашенных долгов компаниями и образованию пузыря, грозящего серьезными последствиями в будущем.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10
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