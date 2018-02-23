Компании увеличили заимствования в банках впервые за полтора года на 2%

Благодаря политики Центробанка со снижением кредитной ставки, компании активнее стали брать заемные средства для своего развития. Падение ставок до 7% вызвало рост кредитования на 2%; достигнув объемов 2014 года. Эксперт Олег Солнцев,сотрудник ЦМАКПа допустил, что ключевая ставка упадет до 6% уже в 2018 году, а не в 2020 году, как прогнозировали ранее.Одновременно происходит накачка рублями экономики, для чего и включили печатный станок, чтобы хоть как то ее "оживить". Кроме того, на банки давит растущий структурный профицит ликвидности; из-за этого центральный финансовый регулятор повысил прогноз на конец года до 3,6 трлн руб. вместо ранее озвученных 3,5 трлн. Как предполагают экономисты, все это может привести к росту не погашенных долгов компаниями и образованию пузыря, грозящего серьезными последствиями в будущем.