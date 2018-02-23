Хейтеры обвиняют семью Пынзарь во вранье об успешном бизнесе
Бывшие участники популярного телепроекта Дом-2 Дарья и Сергей Пынзарь поженились еще будучи на телепроекте.
Они сегодня ведут активную жизнь в Инстаграме. Правда хейтеры начали подозревать семью Пынзарей в грандиозном вранье об их бизнесе.
По информации вездесущих фолловеров, салон, который Даша открыла не так давно, не принадлежит ей. И не принадлежал никогда. Звезда телестройки объясняет это тем, что не сошлась концепцией с компаньонами.
Но многочисленные пользователи убеждены, что девушка была только «лицом» салона, однако бизнес не пошел и хозяева его просто-напросто прикрыли.
Также у хейтеров вызывает сомнения и строительная фирма Сергея. Многие утверждают, что и предприятие молодого человека тоже на грани краха.
Они сегодня ведут активную жизнь в Инстаграме. Правда хейтеры начали подозревать семью Пынзарей в грандиозном вранье об их бизнесе.
По информации вездесущих фолловеров, салон, который Даша открыла не так давно, не принадлежит ей. И не принадлежал никогда. Звезда телестройки объясняет это тем, что не сошлась концепцией с компаньонами.
Но многочисленные пользователи убеждены, что девушка была только «лицом» салона, однако бизнес не пошел и хозяева его просто-напросто прикрыли.
Также у хейтеров вызывает сомнения и строительная фирма Сергея. Многие утверждают, что и предприятие молодого человека тоже на грани краха.