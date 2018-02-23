Хейтеры обвиняют семью Пынзарь во вранье об успешном бизнесе

Они сегодня ведут активную жизнь в Инстаграме. Правда хейтеры начали подозревать семью Пынзарей в грандиозном вранье об их бизнесе.По информации вездесущих фолловеров, салон, который Даша открыла не так давно, не принадлежит ей. И не принадлежал никогда. Звезда телестройки объясняет это тем, что не сошлась концепцией с компаньонами.Но многочисленные пользователи убеждены, что девушка была только «лицом» салона, однако бизнес не пошел и хозяева его просто-напросто прикрыли.Также у хейтеров вызывает сомнения и строительная фирма Сергея. Многие утверждают, что и предприятие молодого человека тоже на грани краха.