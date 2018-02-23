АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Хейтеры обвиняют семью Пынзарь во вранье об успешном бизнесе

Бывшие участники популярного телепроекта Дом-2 Дарья и Сергей Пынзарь поженились еще будучи на телепроекте.

Они сегодня ведут активную жизнь в Инстаграме. Правда хейтеры начали подозревать семью Пынзарей в грандиозном вранье об их бизнесе.

Хейтеры обвиняют семью Пынзарь во вранье об успешном бизнесе

По информации вездесущих фолловеров, салон, который Даша открыла не так давно, не принадлежит ей. И не принадлежал никогда. Звезда телестройки объясняет это тем, что не сошлась концепцией с компаньонами.

Но многочисленные пользователи убеждены, что девушка была только «лицом» салона, однако бизнес не пошел и хозяева его просто-напросто прикрыли.

Также у хейтеров вызывает сомнения и строительная фирма Сергея. Многие утверждают, что и предприятие молодого человека тоже на грани краха.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости