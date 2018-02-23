Миграции птиц будут отслеживать с МКС
Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что в рамках международного проекта "Икарус" с борта МКС будут отслеживаться миграционные маршруты птичьих стай. Собранные данные в случае необходимости позволят оперативно регулировать полеты авиалайнеров, пишет портал РИА Новости.
Всего на МКС запланировано 58 научных экспериментов, уточняет Артемьев. Все проекты имеют высокую степень значения, все программы, запланированные на территории космической станции, будут выполнены. Орнитологическое исследование "Икарус" предполагает мониторинг сигналов датчиков, которые предварительно установят на перелетных птицах. Приемник сигналов космонавты вмонтируют на обшивке МКС.
"Икарус" позволит детально отследить маршруты межконтинентальных полетов птиц, определив степень воздействия изменения климата Земли на миграцию пернатых. Среди прочих важных проектов - "Сепарация" (производство воды из урины).
Всего на МКС запланировано 58 научных экспериментов, уточняет Артемьев. Все проекты имеют высокую степень значения, все программы, запланированные на территории космической станции, будут выполнены. Орнитологическое исследование "Икарус" предполагает мониторинг сигналов датчиков, которые предварительно установят на перелетных птицах. Приемник сигналов космонавты вмонтируют на обшивке МКС.
"Икарус" позволит детально отследить маршруты межконтинентальных полетов птиц, определив степень воздействия изменения климата Земли на миграцию пернатых. Среди прочих важных проектов - "Сепарация" (производство воды из урины).
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:00