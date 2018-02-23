Миграции птиц будут отслеживать с МКС

Всего на МКС запланировано 58 научных экспериментов, уточняет Артемьев. Все проекты имеют высокую степень значения, все программы, запланированные на территории космической станции, будут выполнены. Орнитологическое исследование "Икарус" предполагает мониторинг сигналов датчиков, которые предварительно установят на перелетных птицах. Приемник сигналов космонавты вмонтируют на обшивке МКС."Икарус" позволит детально отследить маршруты межконтинентальных полетов птиц, определив степень воздействия изменения климата Земли на миграцию пернатых. Среди прочих важных проектов - "Сепарация" (производство воды из урины).