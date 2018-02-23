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Яна Рудковская жестко защищает своего сына

Яну Рудковскую возмутила волна критики, покатившаяся на ее сына и его друга. Поэтому знаменитая мама яростно встала на их защиту.
Яна Рудковская жестко защищает своего сына


С недавних пор знаменитый продюсер Рудковская раскручивает собственного сына Николая, а попутно и его друга Влада Рамму. Не так давно парни записали общую песню. Но пока что творчество молодых людей воспринимают негативно. На полные злобы комментарии читателей Яна дала резкий и жесткий ответ.

Смысл ее гневного, но довольно справедливого поста был в том, что люди выливают свою злобу по поводу и без. На этот раз досталось молодым парням, которые стараются, пишут музыку. Грязь лилась даже на 5-летнего младшего сына Рудковской, который уже сейчас выкладывается по полной в своих тренировках, занимаясь по несколько часов ежедневно. Яна призвала своих подписчиков проявлять уважение к тем, на кого они подписаны, а не выливать ушаты грязи. А также становиться добрее и радоваться достижениям других. Ведь жизнь – бумеранг и бумеранг зла возвращается очень быстро.

В ответ на этот пост многие фолловеры поддержали Яну Рудковскую.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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