Яна Рудковская жестко защищает своего сына

С недавних пор знаменитый продюсер Рудковская раскручивает собственного сына Николая, а попутно и его друга Влада Рамму. Не так давно парни записали общую песню. Но пока что творчество молодых людей воспринимают негативно. На полные злобы комментарии читателей Яна дала резкий и жесткий ответ.Смысл ее гневного, но довольно справедливого поста был в том, что люди выливают свою злобу по поводу и без. На этот раз досталось молодым парням, которые стараются, пишут музыку. Грязь лилась даже на 5-летнего младшего сына Рудковской, который уже сейчас выкладывается по полной в своих тренировках, занимаясь по несколько часов ежедневно. Яна призвала своих подписчиков проявлять уважение к тем, на кого они подписаны, а не выливать ушаты грязи. А также становиться добрее и радоваться достижениям других. Ведь жизнь – бумеранг и бумеранг зла возвращается очень быстро.В ответ на этот пост многие фолловеры поддержали Яну Рудковскую.