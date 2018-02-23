Суд оштрафовал "Пионер" за "Смерть Сталина"

Штрафное взыскание составляло почти 300 тыс. рублей. В соотношении с ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ, сеансы кинофильма "Смерть Сталина", проходящие в последнюю неделю января, без свидетельствования о прокате являлись незаконными. Управленческое производство было инициировано Министерством культуры в отношении кинотеатра. Так как выданное Министерством свидетельствование на прокат фильма, было отозвано 23 января.Юрист, защищающий права кинотеатра выдал заявление, что Министерство имело желание притянуть к ответственности лицо. Так же добавив, что при составлении акта, никаких извещений о нарушениях работы кинотеатра не приходило. Министерством культуры было отправлено известие об отказе 23-го числа, а уже 26-го был получен отклик от прокатчика ООО "Волга".В зале судовых тяжб находились делегаты кинотеатра «Пионер», но законоведы министерства отсутствовали.