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Дана Борисова в одном из эфиров радио «Комсомольская правда» призналась, что хотела бы видеть рядом с собой мужчину без вредных привычек

В одном из эфиров радио Дана Борисова рассказала, что рядом с собой хочет видеть мужчину без вредных привычек.

Дана Борисова в одном из эфиров радио «Комсомольская правда» призналась, что хотела бы видеть рядом с собой мужчину без вредных привычек


Дана Борисова, связала себя узами брака с Андреем Тищенко летом 2015 года, но через восемь месяцев супруги разошлись. Еще ведущая состояла в гражданском браке с Максимой Аксеновым, от которого на свет появилась дочка Полина.

На данный момент между бывшими возлюбленными не все хорошо, поскольку они делят опеку над их ребенком уже несколько месяцев, но в данное время девочка живет с папой.

С завидным постоянством в средствах массовой информации появляются слухи о том, что у Даны появился новый бойфренд, но в эфире радио «Комсомольская правда» телеведущая откровенно рассказала, что на данный момент в ее жизни нет мужчины.

Сейчас у Борисовой период восстановления. Она поведала, что пугается нетрезвых людей. Если видит пьяного, то старается обходить его стороной, поэтому одно из главных требований для ее будущего мужчины, чтобы у него не было вредных привычек. Наличие денег тоже важно, ведь без этого сейчас нельзя.

Также поднялся вопрос об интимных фотоснимках, которые появились в Сети, Дана призналась, что понятия не имеет о секс-скандале.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:20
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