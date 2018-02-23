Дана Борисова в одном из эфиров радио «Комсомольская правда» призналась, что хотела бы видеть рядом с собой мужчину без вредных привычек

Дана Борисова, связала себя узами брака с Андреем Тищенко летом 2015 года, но через восемь месяцев супруги разошлись. Еще ведущая состояла в гражданском браке с Максимой Аксеновым, от которого на свет появилась дочка Полина.На данный момент между бывшими возлюбленными не все хорошо, поскольку они делят опеку над их ребенком уже несколько месяцев, но в данное время девочка живет с папой.С завидным постоянством в средствах массовой информации появляются слухи о том, что у Даны появился новый бойфренд, но в эфире радио «Комсомольская правда» телеведущая откровенно рассказала, что на данный момент в ее жизни нет мужчины.Сейчас у Борисовой период восстановления. Она поведала, что пугается нетрезвых людей. Если видит пьяного, то старается обходить его стороной, поэтому одно из главных требований для ее будущего мужчины, чтобы у него не было вредных привычек. Наличие денег тоже важно, ведь без этого сейчас нельзя.Также поднялся вопрос об интимных фотоснимках, которые появились в Сети, Дана призналась, что понятия не имеет о секс-скандале.