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Супругу Александра Реввы раскритиковали за смелый наряд, в котором она появилась на торжественном мероприятии

Пользователи социальной сети неопределенно отнеслись к платью, в котором его жена посетила церемонию вручения премии BRIT Awards, которая проходила в Лондоне.

Супругу Александра Реввы раскритиковали за смелый наряд, в котором она появилась на торжественном мероприятии


Для торжественного вечера Анжелика Ревва надела голое платье-сетку, которое одела сверху боди белого цвета.

Новые фотоснимки шоумен опубликовал на своей страничке в интернете и написал, что в Лондоне было жарко. Ревва был одет в костюм черного цвета, белую рубашку и галстук-бабочку, в то время как его супруга выбрала сетчатое платье с блестками.

Пользователям не понравилось то, что Александр разрешил своей жене выставить напоказ свое тело и предложили дать ему денег, если он не может купить супруге приличный наряд вместо «рыболовной сети».

Большинство подписчиков решили, что в таком открытом наряде не следует выходить на публику, оно больше уместно было бы в спальне или на пляже. Также они отметили, что между супругами нет гармонии, поскольку Ревва должен был тоже надеть прозрачный костюм, чтобы сквозь него просматривалось бы его белье.

Но нашлись и те, кому пришелся по душе наряд Анжелики. Они считают, что она успеет еще поносить длинные серые платья, когда станет старше, а сейчас лучше демонстрировать свою замечательную фигуру.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:05
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