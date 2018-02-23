Супругу Александра Реввы раскритиковали за смелый наряд, в котором она появилась на торжественном мероприятии

Для торжественного вечера Анжелика Ревва надела голое платье-сетку, которое одела сверху боди белого цвета.Новые фотоснимки шоумен опубликовал на своей страничке в интернете и написал, что в Лондоне было жарко. Ревва был одет в костюм черного цвета, белую рубашку и галстук-бабочку, в то время как его супруга выбрала сетчатое платье с блестками.Пользователям не понравилось то, что Александр разрешил своей жене выставить напоказ свое тело и предложили дать ему денег, если он не может купить супруге приличный наряд вместо «рыболовной сети».Большинство подписчиков решили, что в таком открытом наряде не следует выходить на публику, оно больше уместно было бы в спальне или на пляже. Также они отметили, что между супругами нет гармонии, поскольку Ревва должен был тоже надеть прозрачный костюм, чтобы сквозь него просматривалось бы его белье.Но нашлись и те, кому пришелся по душе наряд Анжелики. Они считают, что она успеет еще поносить длинные серые платья, когда станет старше, а сейчас лучше демонстрировать свою замечательную фигуру.