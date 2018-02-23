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В Англии можно будет заказать общественный транспорт, как такси

Британское приложение Citymapper даст жителям Лондона возможность вызвать общественный транспорт по принципу такси. В специальной услуге Smart Ride будут использоваться автомобили с местами для 8 человек.

В Англии можно будет заказать общественный транспорт, как такси


Новую функцию обещают ввести в этом месяце. Жители британской столицы будут иметь возможность заказывать для себя мини-автобусы, маршрут которых будет четко фиксированным, и ехать в нужное место в компании других людей. Сервис станет первым в Лондоне, который совмещает в себе преимущества общественного транспорта и такси.

Транспортное ведомство Лондона уже выдало компании необходимую лицензию. Организация сама будет устанавливать маршруты, при этом меняя их в зависимости от спроса. Автомобили можно будет найти в определенных местах их остановок, при этом каждый пассажир может быть уверен, что займет сидячее место. Лимит на 8 пассажирских мест обусловлен требованиями транспортного ведомства страны.
В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:40
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