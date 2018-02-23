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Александр Буйнов поведал об отношениях Максима Галкина со своими детьми

Александр Буйнов рассказал об отношениях Максима Галкина со своими наследниками.

Александр Буйнов поведал об отношениях Максима Галкина со своими детьми


Исполнитель Александр Буйнов дал откровенное интервью, в котором рассказал журналистам о своих впечатлениях от семейства Аллы Пугачевой. Певец является хорошим другом Аллы Борисовны и Максима Галкина, поэтому достаточно часто гостит в подмосковном замке в деревне Грязь.

Артист рассказал о своих впечатлениях от присутствия в доме знаменитостей. Александр сообщил, что уважает Максима и приходит в восторг от отношений юмориста с его женой и детьми. Буйнов отметил, что Галкин замечательный папа.

Он рассказал, что когда родились Гарри и Лиза, то он думал, что замок будет не подходящим местом для их жизни, поскольку там не совсем уютно. Буйнов опасался, что двойняшки будут пугливыми, так как там мало света. Но этого не произошло, и наследники растут энергичными и очень веселыми.

Корреспонденты также спросили Александра о его отношении к скандалам в шоу-бизнесе. Исполнитель откровенно ответил, что негативно относится к сплетням, не следит за слухами и не интересуется у кого с кем роман.

Он подчеркнул, что благодаря тому, что не считает себя интриганом он смог плодотворно работать с другими людьми.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:50
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