Александр Буйнов поведал об отношениях Максима Галкина со своими детьми

Исполнитель Александр Буйнов дал откровенное интервью, в котором рассказал журналистам о своих впечатлениях от семейства Аллы Пугачевой. Певец является хорошим другом Аллы Борисовны и Максима Галкина, поэтому достаточно часто гостит в подмосковном замке в деревне Грязь.Артист рассказал о своих впечатлениях от присутствия в доме знаменитостей. Александр сообщил, что уважает Максима и приходит в восторг от отношений юмориста с его женой и детьми. Буйнов отметил, что Галкин замечательный папа.Он рассказал, что когда родились Гарри и Лиза, то он думал, что замок будет не подходящим местом для их жизни, поскольку там не совсем уютно. Буйнов опасался, что двойняшки будут пугливыми, так как там мало света. Но этого не произошло, и наследники растут энергичными и очень веселыми.Корреспонденты также спросили Александра о его отношении к скандалам в шоу-бизнесе. Исполнитель откровенно ответил, что негативно относится к сплетням, не следит за слухами и не интересуется у кого с кем роман.Он подчеркнул, что благодаря тому, что не считает себя интриганом он смог плодотворно работать с другими людьми.