Маргарита Овсянникова попросила пользователей Сети найти ей бойфренда

Участница реалити-шоу «Дом-2», которая известна романом с экс-ухажером Ольги Бузовой Гриценко, опубликовала откровенный фотоснимок. Именно так она захотела рассказать, что остается на телепроекте и попросила, чтобы ей нашли представителя сильной половины.Маргарита Овсянникова выложила фото на своей личной страничке в интернете с оголенной грудью в купальном костюме белого цвета и написала, что так и не смогла решиться покинуть проект.У пользователей она поинтересовалась дальнейшими прогнозами ее пребывания в периметре. А также кого они видят рядом с ней? А может, нашелся тот, кто изъявил бы желание за проектом построить с ней отношения?Фанаты решили, что отношения с Гриценко были для того, чтобы позлить Бузову и привлечь к своей персоне внимание. И никто не дал ответ ни на один ее вопрос.Некоторые отметили, что весь прошлый месяц Овсянникова дразнила пользователей Сети своими откровенными фотоснимками с Романом Гриценко, а теперь очень странным кажется, зачем она просит найти ей нового мужчину.Большинство подписчиков отметили, что с такой красотой Маргарита обязательно встретит «истинного мужчину», но только не сейчас, а в будущем.