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Маргарита Овсянникова попросила пользователей Сети найти ей бойфренда

Маргарита Овсянникова обратилась с просьбой к пользователям Сети, чтобы они нашли ей кавалера.

Маргарита Овсянникова попросила пользователей Сети найти ей бойфренда


Участница реалити-шоу «Дом-2», которая известна романом с экс-ухажером Ольги Бузовой Гриценко, опубликовала откровенный фотоснимок. Именно так она захотела рассказать, что остается на телепроекте и попросила, чтобы ей нашли представителя сильной половины.

Маргарита Овсянникова выложила фото на своей личной страничке в интернете с оголенной грудью в купальном костюме белого цвета и написала, что так и не смогла решиться покинуть проект.

У пользователей она поинтересовалась дальнейшими прогнозами ее пребывания в периметре. А также кого они видят рядом с ней? А может, нашелся тот, кто изъявил бы желание за проектом построить с ней отношения?

Фанаты решили, что отношения с Гриценко были для того, чтобы позлить Бузову и привлечь к своей персоне внимание. И никто не дал ответ ни на один ее вопрос.

Некоторые отметили, что весь прошлый месяц Овсянникова дразнила пользователей Сети своими откровенными фотоснимками с Романом Гриценко, а теперь очень странным кажется, зачем она просит найти ей нового мужчину.

Большинство подписчиков отметили, что с такой красотой Маргарита обязательно встретит «истинного мужчину», но только не сейчас, а в будущем.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
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