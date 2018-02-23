Зрители считают, что на телепроекте «мечты не сбываются»

А еще не мешало бы добавить, что пока вы на проекте работаете. Каждый участник мечтает задержаться на реалити-шоу как можно дольше. Одна уже досиделась на проекте, что ходит теперь с высоко поднятой головой и величественно раздает указы, которые ей же диктуют организаторы проекта.По множественным слухам, которые распространились по интернету, для своей успешной карьеры она довольно часто отлучалась за периметр. Это ведь самая настоящая приманка: прийти на проект, удержаться там, потом всплывает сомнительное прошлое, а мозги иметь не обязательно.И если тебе удастся там пробыть годик, то ты уже знаменитость, телеведущая, звезда, писательница, исполнительница и так далее.А как проходит конкурс актерского мастерства? Да кто угодно может выиграть смотрины у Астраханова. А взяли только Харитонову и то, только лишь потому, что у нее имеется образование в данной сфере.Пользователи Сети задаются вопросом, как же на телепроекте «Дом-2» могут сбываться мечты, если на данном фундаменте просто невозможно построить будущую жизнь.