Зрители считают, что на телепроекте «мечты не сбываются»
Ведущие телепроекта «Дом-2» постоянно повторяют фразу, что на проекте мечты сбываются, а так ли это?
А еще не мешало бы добавить, что пока вы на проекте работаете. Каждый участник мечтает задержаться на реалити-шоу как можно дольше. Одна уже досиделась на проекте, что ходит теперь с высоко поднятой головой и величественно раздает указы, которые ей же диктуют организаторы проекта.
По множественным слухам, которые распространились по интернету, для своей успешной карьеры она довольно часто отлучалась за периметр. Это ведь самая настоящая приманка: прийти на проект, удержаться там, потом всплывает сомнительное прошлое, а мозги иметь не обязательно.
И если тебе удастся там пробыть годик, то ты уже знаменитость, телеведущая, звезда, писательница, исполнительница и так далее.
А как проходит конкурс актерского мастерства? Да кто угодно может выиграть смотрины у Астраханова. А взяли только Харитонову и то, только лишь потому, что у нее имеется образование в данной сфере.
Пользователи Сети задаются вопросом, как же на телепроекте «Дом-2» могут сбываться мечты, если на данном фундаменте просто невозможно построить будущую жизнь.
А еще не мешало бы добавить, что пока вы на проекте работаете. Каждый участник мечтает задержаться на реалити-шоу как можно дольше. Одна уже досиделась на проекте, что ходит теперь с высоко поднятой головой и величественно раздает указы, которые ей же диктуют организаторы проекта.
По множественным слухам, которые распространились по интернету, для своей успешной карьеры она довольно часто отлучалась за периметр. Это ведь самая настоящая приманка: прийти на проект, удержаться там, потом всплывает сомнительное прошлое, а мозги иметь не обязательно.
И если тебе удастся там пробыть годик, то ты уже знаменитость, телеведущая, звезда, писательница, исполнительница и так далее.
А как проходит конкурс актерского мастерства? Да кто угодно может выиграть смотрины у Астраханова. А взяли только Харитонову и то, только лишь потому, что у нее имеется образование в данной сфере.
Пользователи Сети задаются вопросом, как же на телепроекте «Дом-2» могут сбываться мечты, если на данном фундаменте просто невозможно построить будущую жизнь.