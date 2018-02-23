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Неизвестный древний храм фараонов обнаружен на севере Египта

Современный Египет продолжает удивлять археологов новыми находками древних построек и артефактов, которые относятся к самому зарождению и дальнейшему расцвету одной из уникальных цивилизации. Очередные раскопки ученые проводили на территории провинции Кафр эш-Шейх, где нашли фрагменты одного из святилищ фараонов, представителей XXVI династии.

Как предполагаю археологи, культовое древнее сооружение, представляло собой ранее целый архитектурный комплекс помещений, для проведения обрядов. Данные обычаи характерны для верований, распространенных в 685 году до нашей эры. Фрагменты стен и пола хорошо сохранились в скальном грунте. Все помещения украшены орнаментами наподобие фресок. Но особый интерес для научного сообщества представляют оставшиеся многочисленные детали статуй, где изображения фараонов того времени, соседствуют с экзотическими фигурами богов.

Неизвестный древний храм фараонов обнаружен на севере Египта


Территория города Телль эль-Фараин, будет официально внесена в реестр памятников культуры, по причине нахождения огромного количества исторических древних находок. Правительство Египта не против посещения туристов, а так же благодарит археологов за их плодотворную деятельность, которая приносит стране дополнительный источник финансовых средств.
Общество / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
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