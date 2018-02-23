Неизвестный древний храм фараонов обнаружен на севере Египта

Как предполагаю археологи, культовое древнее сооружение, представляло собой ранее целый архитектурный комплекс помещений, для проведения обрядов. Данные обычаи характерны для верований, распространенных в 685 году до нашей эры. Фрагменты стен и пола хорошо сохранились в скальном грунте. Все помещения украшены орнаментами наподобие фресок. Но особый интерес для научного сообщества представляют оставшиеся многочисленные детали статуй, где изображения фараонов того времени, соседствуют с экзотическими фигурами богов.Территория города Телль эль-Фараин, будет официально внесена в реестр памятников культуры, по причине нахождения огромного количества исторических древних находок. Правительство Египта не против посещения туристов, а так же благодарит археологов за их плодотворную деятельность, которая приносит стране дополнительный источник финансовых средств.