LG G6 и LG V30 получат ОС Android 8.1 Oreo

Этим сообщение южнокорейская корпорация подтвердила тот факт, что указанные мобильные девайсы все же будут обновлены до ОС Android 8.1 Oreo. Стоит отметить, что до этого флагман LG V30 уже получал в качестве апдейта программную оболочку Android 8.0 Oreo. Это началось в декабре 2017 года, но обновление оказалось доступным только для определенных регионов. Что касается LG G6, то для этой модели новая операционная система только готовится.Стоит отметить, что программа Android Enterprise Recommended предусматривает выпуск пакетов обновлений с кодом безопасности каждые 3 месяца для смартфонов, которые участвуют в ней.