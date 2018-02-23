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HP открыла прием заказов на планшетный ARM-компьютер HP Envy x2

Уже сейчас пользователи могут оформить предзаказ на новую разработку компании HP. Так речь идет о планшетном компьютере с процессором ARM HP Envy x2.

HP открыла прием заказов на планшетный ARM-компьютер HP Envy x2


Известно, что устройство выполнено по типу «2 в 1», поскольку обладает съемной клавиатурой. В аппаратной основе лежит процессор от Qualcomm - Snapdragon 835. В качестве программной среды выбрана операционная система Windows 10 S, которую можно будет до 30 сентября текущего года обновить до версии Windows 10 Pro, при этом бесплатно.

Девайс получил 12,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1280 пикселей, а также модуль ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ с объемом 128 Гб. Помимо этого имеются модемы связи Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0. Пользователь сможет использовать карту стандарта nano-SIM, которая поддерживает работу в сетях 4G. В автономном режиме планшет сможет продержаться 19-22 часа в зависимости от условий эксплуатации.

Стоимость HP Envy x2 1000 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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