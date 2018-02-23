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Катю Зиновьеву отправили на остров любви к Роме Гриценко

Катя Зиновьева отправилась на Остров любви построить новые отношения с Романом Гриценко.

Катю Зиновьеву отправили на остров любви к Роме Гриценко


Катя Зиновьева так и не смогла вернуть Александра Гобозова, поэтому было принято решение отправить ее на Остров любви. Участнице телепроекта «Дом-2» симпатичен Роман Гриценко.

А Саша уговорил Ивану Дилову, чтобы она заселилась с ним в отдельную комнату, хотя она сомневалась.

Катя Зиновьева бурно отреагировала на новость о переезде на остров и изложила пользователям свои мысли. Она обрадовалась, что отправляется на Сейшелы, назвав их восхитительными.

Также сказала, что отправляется туда чтобы прежде всего забыть Сашу, не думать о нем, поскольку когда он рядом, у нее не получается строить новые отношения.

А еще одной причиной она назвала Рому Гриценко, который ей нравится. Ранее они хорошо общались, как друзья и Катя не рассматривала его как своего молодого человека. У Ромы были свои трудности с Леной Хроминой и Ольгой Бузовой, поэтому она старалась туда не лезть.

А теперь никакие обстоятельства не мешают их с Ромой отношений, тем более что он единственный из периметра кто ей очень симпатичен. Катя с нетерпением ждет встречи с ним и надеется, что у них что-нибудь получится.



dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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