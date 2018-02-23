Intel представит модемы 5G для ноутбуков в 2019 году

Как отмечают представители компании Intel, в период рождественских праздников 2019 года пользователи смогут приобрести ноутбуки со встроенной технологией связи 5G. Также было сказано, что на предстоящей выставке MWC 2018 специалисты продемонстрируют первый прототип планшетного компьютера типа «2 в 1». Для наглядности устройство оснастят 5G-модемом и процессором Intel Core i5 восьмой генерации. На презентации эксперты продемонстрируют поток видео через сеть 5G.Стоит отметить, что помимо Intel, над технологиями 5G также работает компания Qualcomm, которая тоже собирается представить первые экземпляры чипов в 2019 году.