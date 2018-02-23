ASUS предлагает россиянам в подарок смартфон ZenFone Go

Сообщается, что подобный аттракцион щедрости действителен до 8 марта текущего года включительно. Чтобы стать обладателем подарка в виде смартфона ZenFone Go, следует оформить покупку устройства ZenFone 4 Selfie Pro, который обойдется покупателю в 24 990 рублей. Стоимость самого подарка составляет 5 290 рублей. При этом стоит указать, что количество аукционных телефонов неограниченно, но на них можно рассчитывать только при покупке в официальном магазине компании ASUS в России.ZenFone 4 Selfie Pro – это девайс для тех, кто любит делать фотографии, поскольку фронтальная камера представляет собой сенсор Sony IMX362. Лицевой модуль предложит пользователю возможность съемки в формате 4К. Что касается ZenFone Go, то это смартфон начального уровня.