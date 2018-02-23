АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

ASUS предлагает россиянам в подарок смартфон ZenFone Go

Компания ASUS решила провести в России акцию, в рамках которой каждый покупатель может получить в подарок смартфон ZenFone Go. Так подарок будет доступен при покупке другого мобильного устройства.

ASUS предлагает россиянам в подарок смартфон ZenFone Go


Сообщается, что подобный аттракцион щедрости действителен до 8 марта текущего года включительно. Чтобы стать обладателем подарка в виде смартфона ZenFone Go, следует оформить покупку устройства ZenFone 4 Selfie Pro, который обойдется покупателю в 24 990 рублей. Стоимость самого подарка составляет 5 290 рублей. При этом стоит указать, что количество аукционных телефонов неограниченно, но на них можно рассчитывать только при покупке в официальном магазине компании ASUS в России.

ZenFone 4 Selfie Pro – это девайс для тех, кто любит делать фотографии, поскольку фронтальная камера представляет собой сенсор Sony IMX362. Лицевой модуль предложит пользователю возможность съемки в формате 4К. Что касается ZenFone Go, то это смартфон начального уровня.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости