Новый стартап позволит держать в тайне сделки с криптовалютой

Замысел создания такой платформы довольно быстро привлек инвесторов. В частности, организация смогла собрать крупную сумму в криптовалюте эфир, что в настоящее время равно 34 млн долларов.Обычно крупные суммы сделок способны очень сильно повлиять на рынок, резко обрушивая цену криптовалюты. Если проект будет успешно развиваться и дальше, инвесторы смогут участвовать в торгах, не оказывая никакого влияния на широкий рынок. В планах предпринимателя проводить через платформу сделки на 9 млрд долларов. Организация также будет поддерживать анонимность пользователей, в том числе величину их транзакций. Однако для оценки эффективности платформы должно пройти некоторое время.