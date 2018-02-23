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Новый стартап позволит держать в тайне сделки с криптовалютой

Молодой специалист Тайян Чжан в свой 21 год возглавил собственную компанию, которая в будущем будет заниматься сделками с криптовалютной. Новая платформа сможет скрывать от посторонних факт купли-продажи криптомонет, чтобы избежать влияния на рынок.

Новый стартап позволит держать в тайне сделки с криптовалютой


Замысел создания такой платформы довольно быстро привлек инвесторов. В частности, организация смогла собрать крупную сумму в криптовалюте эфир, что в настоящее время равно 34 млн долларов.

Обычно крупные суммы сделок способны очень сильно повлиять на рынок, резко обрушивая цену криптовалюты. Если проект будет успешно развиваться и дальше, инвесторы смогут участвовать в торгах, не оказывая никакого влияния на широкий рынок. В планах предпринимателя проводить через платформу сделки на 9 млрд долларов. Организация также будет поддерживать анонимность пользователей, в том числе величину их транзакций. Однако для оценки эффективности платформы должно пройти некоторое время.
Экономика / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 08:15
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