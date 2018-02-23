АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Samsung завершила разработку умного робота Saram

Как сообщает издание Business Korea, компания Samsung закончила работать над созданием робота Saram с искусственным интеллектом. Отмечается, что его станут применять в рамках производственных работ, где необходимо поднимать тяжелый вес.

Samsung завершила разработку умного робота Saram


Saram, что в переводе с корейского «человек», является человекоподобным роботом. Данное название является товарным знаком южнокорейской корпорации. Так кроме робота, который может поднимать тяжелый груз, специалисты компании в будущем собираются произвести на свет умных роботов-хирургов и домашних работников.

Таким образом, проект Saram является своего рода началом, поскольку в Samsung решили серьезно заняться робототехникой, которая оснащена технологией искусственного интеллекта. Совсем недавно в корпорации смогли закончить разработку системы вертикального передвижения для человекоподобных роботов. Тем не менее, пока что никто из представителей Samsung не говорит о коммерциализации этого направления.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости