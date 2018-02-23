Samsung завершила разработку умного робота Saram

Saram, что в переводе с корейского «человек», является человекоподобным роботом. Данное название является товарным знаком южнокорейской корпорации. Так кроме робота, который может поднимать тяжелый груз, специалисты компании в будущем собираются произвести на свет умных роботов-хирургов и домашних работников.Таким образом, проект Saram является своего рода началом, поскольку в Samsung решили серьезно заняться робототехникой, которая оснащена технологией искусственного интеллекта. Совсем недавно в корпорации смогли закончить разработку системы вертикального передвижения для человекоподобных роботов. Тем не менее, пока что никто из представителей Samsung не говорит о коммерциализации этого направления.