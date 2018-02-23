Хакеры совершили взлом облачного сервиса Tesla для майнинга криптовалюты

На возможность использовать серверы компании Tesla, повлияло отсутствие защиты открытой системы с исходным кодом надежным паролем. Этим производитель автомобилей дал возможность киберзлоумышленникам успешно майнить криптовалюту с собственного сервера. Хакеры, воспользовались протоколом интеллектуального анализа по цифровой валюте Stratum. Как рассказали представители корпорации, специалистами поддерживались все действующие программы, подсчитывающие возникшие ошибки. В результате, уязвимость была устранена после нескольких часов, как взлом был обнаружен.Экспертами сразу были ограничены все доступные возможности стороннего вмешательства, конфиденциальность и безопасность клиентов Tesla успешно сохранены. Хакерами удалось временно воспользоваться облачным сервером компании, данный факт дал возможность с помощью компьютеров майнить криптовалюту. Окончив атаку, киберзлоумышленниками забрана полученная прибыль. Сами по себе они не вызвали никаких подозрений, воспользовавшись протоколом, носящим название Stratum и уменьшив показатели уровня потребления ЦП.