Хакеры совершили взлом облачного сервиса Tesla для майнинга криптовалюты
Хакерами взломан доступ к облачному серверу Tesla, с целью использовать компьютерные ресурсы для майнинга криптовалют. По данному инциденту, экспертами из охранной фирмы RedLock опубликован отчет, где указан случившийся факт.
На возможность использовать серверы компании Tesla, повлияло отсутствие защиты открытой системы с исходным кодом надежным паролем. Этим производитель автомобилей дал возможность киберзлоумышленникам успешно майнить криптовалюту с собственного сервера. Хакеры, воспользовались протоколом интеллектуального анализа по цифровой валюте Stratum. Как рассказали представители корпорации, специалистами поддерживались все действующие программы, подсчитывающие возникшие ошибки. В результате, уязвимость была устранена после нескольких часов, как взлом был обнаружен.
Экспертами сразу были ограничены все доступные возможности стороннего вмешательства, конфиденциальность и безопасность клиентов Tesla успешно сохранены. Хакерами удалось временно воспользоваться облачным сервером компании, данный факт дал возможность с помощью компьютеров майнить криптовалюту. Окончив атаку, киберзлоумышленниками забрана полученная прибыль. Сами по себе они не вызвали никаких подозрений, воспользовавшись протоколом, носящим название Stratum и уменьшив показатели уровня потребления ЦП.
На возможность использовать серверы компании Tesla, повлияло отсутствие защиты открытой системы с исходным кодом надежным паролем. Этим производитель автомобилей дал возможность киберзлоумышленникам успешно майнить криптовалюту с собственного сервера. Хакеры, воспользовались протоколом интеллектуального анализа по цифровой валюте Stratum. Как рассказали представители корпорации, специалистами поддерживались все действующие программы, подсчитывающие возникшие ошибки. В результате, уязвимость была устранена после нескольких часов, как взлом был обнаружен.
Экспертами сразу были ограничены все доступные возможности стороннего вмешательства, конфиденциальность и безопасность клиентов Tesla успешно сохранены. Хакерами удалось временно воспользоваться облачным сервером компании, данный факт дал возможность с помощью компьютеров майнить криптовалюту. Окончив атаку, киберзлоумышленниками забрана полученная прибыль. Сами по себе они не вызвали никаких подозрений, воспользовавшись протоколом, носящим название Stratum и уменьшив показатели уровня потребления ЦП.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45