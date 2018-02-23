Кинокомедия "О чём говорят мужчины. Продолжение" выйдет на экраны России

Четыре старых друга очередной раз отправляются в путешествие. На сей раз они едут в Санкт-Петербург не зная зачем. Но им важна не цель, а сама поездка, дающая возможность отвлечься от нерешенных проблем. В дороге обсуждаются многие темы: о простых ценностях, о счастье. Также героев: Сашу, Камиля, Лёшу и Славу ждут новые смешные и удивительные приключения.Фильм дает возможность отдохнуть и посмеяться над схожестью жизненных ситуаций. Режиссер кинокомедии Флюза Фархшатова. Мировая премьера фильма предстоит на первый весенний день.