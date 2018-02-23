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Кинокомедия "О чём говорят мужчины. Продолжение" выйдет на экраны России

22 февраля произойдет показ полюбившейся кинокомедии «О Чем говорят мужчины. Продолжение».

Кинокомедия "О чём говорят мужчины. Продолжение" выйдет на экраны России


Четыре старых друга очередной раз отправляются в путешествие. На сей раз они едут в Санкт-Петербург не зная зачем. Но им важна не цель, а сама поездка, дающая возможность отвлечься от нерешенных проблем. В дороге обсуждаются многие темы: о простых ценностях, о счастье. Также героев: Сашу, Камиля, Лёшу и Славу ждут новые смешные и удивительные приключения.

Фильм дает возможность отдохнуть и посмеяться над схожестью жизненных ситуаций. Режиссер кинокомедии Флюза Фархшатова. Мировая премьера фильма предстоит на первый весенний день.
Культура / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:15
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