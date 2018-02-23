АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

"Умная" куртка может регулировать температуру с помощью ИИ

Куртку с искусственным интеллектом разработала компания Ministry of Supply. Она способна замечать поведение владельца и в зависимости от ситуации регулировать температуру.

"Умная" куртка может регулировать температуру с помощью ИИ


Похожие куртки уже разрабатывали другие производители, однако эта имеет значительное преимущество. За счет ИИ-алгоритмов и специальных датчиков температуры она может самостоятельно подогревать человека, реагируя на температуру окружающей среды. При этом не требуется включать и выключать режим обогрева.

Встроенный в куртку искусственный интеллект сопоставляет уличную температуру и ту, которую вырабатывает организм человека, впоследствии чего решает, стоит ли включать дополнительный прогрев. Максимальная температура куртки - 60 градусов. Вещь изготовлена из качественных материалов, а заряда аккумулятора хватает на 4 часа. За "умную" куртку придется выложить 295 долларов, при этом дополнительно надо покупать обогревательный жилет за 195 долларов.
Общество / Технологии / Главные новости
Добавил: Joanne Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости