"Умная" куртка может регулировать температуру с помощью ИИ

Похожие куртки уже разрабатывали другие производители, однако эта имеет значительное преимущество. За счет ИИ-алгоритмов и специальных датчиков температуры она может самостоятельно подогревать человека, реагируя на температуру окружающей среды. При этом не требуется включать и выключать режим обогрева.Встроенный в куртку искусственный интеллект сопоставляет уличную температуру и ту, которую вырабатывает организм человека, впоследствии чего решает, стоит ли включать дополнительный прогрев. Максимальная температура куртки - 60 градусов. Вещь изготовлена из качественных материалов, а заряда аккумулятора хватает на 4 часа. За "умную" куртку придется выложить 295 долларов, при этом дополнительно надо покупать обогревательный жилет за 195 долларов.