Новый робот от Boston Dynamics может сопротивляться действиям человека
Американской компанией Boston Dynamics, основная специализация которой – робототехника, продемонстрированы новые возможности своего робота SpotMini, умеющего сопротивляться направленным на него действиям человека.
Новые функции своего изобретения представлены на официальном канале Youtube от Boston Dynamics. Сейчас компания представила нового робота-собаку SpotMini и его интересные функции. Он научен командой изобретателей возможностям противостояния действиям человека. Эксперимент провели в условиях, когда мужчина пытается помешать роботу исполнению заранее поставленной задачи, машина реагирует соответственно - она не желает ему подчиняется и следует так, как ей надо. Причем человек использовал предмет, в виде хоккейной клюшки, намереваясь закрыть перед «собакой» дверь, а так же пытается оттянуть упрямца за «хвост», естественно, что она на время задерживается, но упорно продолжает свой путь через дверь.
Точно видно, что робот наделен способностью выполнения поставленной цели и ищет возможные пути по ее решению. Как рассказали сотрудники Boston Dynamics, в программу робота была заложена только одна задача - «Иди», остальные все решения он принимал и выполнял по своему усмотрению.
Новые функции своего изобретения представлены на официальном канале Youtube от Boston Dynamics. Сейчас компания представила нового робота-собаку SpotMini и его интересные функции. Он научен командой изобретателей возможностям противостояния действиям человека. Эксперимент провели в условиях, когда мужчина пытается помешать роботу исполнению заранее поставленной задачи, машина реагирует соответственно - она не желает ему подчиняется и следует так, как ей надо. Причем человек использовал предмет, в виде хоккейной клюшки, намереваясь закрыть перед «собакой» дверь, а так же пытается оттянуть упрямца за «хвост», естественно, что она на время задерживается, но упорно продолжает свой путь через дверь.
Точно видно, что робот наделен способностью выполнения поставленной цели и ищет возможные пути по ее решению. Как рассказали сотрудники Boston Dynamics, в программу робота была заложена только одна задача - «Иди», остальные все решения он принимал и выполнял по своему усмотрению.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00