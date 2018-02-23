Новый робот от Boston Dynamics может сопротивляться действиям человека

Новые функции своего изобретения представлены на официальном канале Youtube от Boston Dynamics. Сейчас компания представила нового робота-собаку SpotMini и его интересные функции. Он научен командой изобретателей возможностям противостояния действиям человека. Эксперимент провели в условиях, когда мужчина пытается помешать роботу исполнению заранее поставленной задачи, машина реагирует соответственно - она не желает ему подчиняется и следует так, как ей надо. Причем человек использовал предмет, в виде хоккейной клюшки, намереваясь закрыть перед «собакой» дверь, а так же пытается оттянуть упрямца за «хвост», естественно, что она на время задерживается, но упорно продолжает свой путь через дверь.Точно видно, что робот наделен способностью выполнения поставленной цели и ищет возможные пути по ее решению. Как рассказали сотрудники Boston Dynamics, в программу робота была заложена только одна задача - «Иди», остальные все решения он принимал и выполнял по своему усмотрению.