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Новый робот от Boston Dynamics может сопротивляться действиям человека

Американской компанией Boston Dynamics, основная специализация которой – робототехника, продемонстрированы новые возможности своего робота SpotMini, умеющего сопротивляться направленным на него действиям человека.

Новые функции своего изобретения представлены на официальном канале Youtube от Boston Dynamics. Сейчас компания представила нового робота-собаку SpotMini и его интересные функции. Он научен командой изобретателей возможностям противостояния действиям человека. Эксперимент провели в условиях, когда мужчина пытается помешать роботу исполнению заранее поставленной задачи, машина реагирует соответственно - она не желает ему подчиняется и следует так, как ей надо. Причем человек использовал предмет, в виде хоккейной клюшки, намереваясь закрыть перед «собакой» дверь, а так же пытается оттянуть упрямца за «хвост», естественно, что она на время задерживается, но упорно продолжает свой путь через дверь.
Новый робот от Boston Dynamics может сопротивляться действиям человека


Точно видно, что робот наделен способностью выполнения поставленной цели и ищет возможные пути по ее решению. Как рассказали сотрудники Boston Dynamics, в программу робота была заложена только одна задача - «Иди», остальные все решения он принимал и выполнял по своему усмотрению.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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