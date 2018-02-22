Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы съездить на день рождения

"Тот редкий вечер, когда я в Москве, и у меня нет концерта, спектакля или съёмок и я еду на др. Всем шикарного вечера", - подписывает публикацию знаменитость.

Девушка играет в спектаклях, моделирует одежду, ведет передачи и дает сольные концерты. Ольгу уже не раз упрекали в том, что она практически не отдыхает.И вот сегодня Бузова выложила пост, где сообщает, что в один из своих редких свободных вечеров она собралась на день рождения.На снимке девушка стоит в шикарном вечернем платье, которое тут же оценили многочисленные подписчики. Также фанаты сказали, что такие платья ей очень идут и Ольге надо носить их почаще.