Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы съездить на день рождения
Мегапопулярная ведущая и певица Ольга Бузова имеет невероятно плотный график работы.
Девушка играет в спектаклях, моделирует одежду, ведет передачи и дает сольные концерты. Ольгу уже не раз упрекали в том, что она практически не отдыхает.
На снимке девушка стоит в шикарном вечернем платье, которое тут же оценили многочисленные подписчики. Также фанаты сказали, что такие платья ей очень идут и Ольге надо носить их почаще.
Девушка играет в спектаклях, моделирует одежду, ведет передачи и дает сольные концерты. Ольгу уже не раз упрекали в том, что она практически не отдыхает.
"Тот редкий вечер, когда я в Москве, и у меня нет концерта, спектакля или съёмок и я еду на др. Всем шикарного вечера", - подписывает публикацию знаменитость.
На снимке девушка стоит в шикарном вечернем платье, которое тут же оценили многочисленные подписчики. Также фанаты сказали, что такие платья ей очень идут и Ольге надо носить их почаще.