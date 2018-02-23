Максим Фадеев сказал, что является многодетным отцом

Сейчас музыкант считает себя многодетным папой, потому что способствует продвижению молодых исполнителей песен на сцене. Фадеева сказал, что он волнуется за своих девочек так, как за своих детей. По словам Макса, он счастлив, что подставляя свое могучее плечо, имеет возможность поддержать их в трудную минуту.Подписчики пожелали композитору удачи в новых начинаниях. Фанаты полагают, что Фадеев сделал счастливыми многих людей, а также пожелали ему достигнуть всех поставленных целей. Юзеры считают, что Максим Федеев очень добрый человек. Один из фолловеров заявил, что существуют такие люди, которые говорят красивые фразы, однако в них совсем не чувствуется теплоты. По его мнению, Фадеев совсем другой, он излучает радость и добро.