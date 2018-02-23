АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Максим Фадеев сказал, что является многодетным отцом

Российский музыкальный продюсер, автор-исполнитель и композитор Максим Фадеев обнародовал в своём микроблоге Instagram новый пост, где рассказал фолловерам касательно своего желания завести дочь.

Максим Фадеев сказал, что является многодетным отцом

Сейчас музыкант считает себя многодетным папой, потому что способствует продвижению молодых исполнителей песен на сцене. Фадеева сказал, что он волнуется за своих девочек так, как за своих детей. По словам Макса, он счастлив, что подставляя свое могучее плечо, имеет возможность поддержать их в трудную минуту.

Подписчики пожелали композитору удачи в новых начинаниях. Фанаты полагают, что Фадеев сделал счастливыми многих людей, а также пожелали ему достигнуть всех поставленных целей. Юзеры считают, что Максим Федеев очень добрый человек. Один из фолловеров заявил, что существуют такие люди, которые говорят красивые фразы, однако в них совсем не чувствуется теплоты. По его мнению, Фадеев совсем другой, он излучает радость и добро.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости