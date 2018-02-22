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Развитие подагры у Юлии Началовой могло спровоцировать употребление алкоголя

Юлия Началова в молодости иногда употребляла алкоголь, а это могло спровоцировать подагру.

Развитие подагры у Юлии Началовой могло спровоцировать употребление алкоголя


Не так давно суд постановил лишить Юлию Началову водительского удостоверения на полтора года за то, что она ездила в нетрезвом состоянии. Еще ей необходимо выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Стоит напомнить, что в ушедшем году ее остановили сотрудники ДПС и предложили пройти тест на присутствие алкоголя в крови. Исполнительница категорически отказалась, а в итоге лишилась прав. Певица заявила, что не пьет алкоголь из-за подагры и добавила, что останавливали ее неизвестные мужчины, которые не предъявили никаких документов.

Сейчас шишки на пальцах Юлии намного меньше, чем полгода назад, а это говорит о том, что Началова не употребляет алкоголь. Ранее продюсер Евгений Фридлянд поведал что, будучи в браке со своим первым супругом Дмитрием Ланским они могли выпивать вместе.

А год назад Юлия призналась Лере Кудрявцевой, что иногда может выпить вина, а также рассказала пару историй, когда достаточно сильно напивалась. Поэтому, может быть, употребление алкоголя в молодости привело к развитию подагры у артистки.

Врач также подтвердил, что это заболевание генетическое, поэтому алкоголь категорически противопоказан.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:57
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