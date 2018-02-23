Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей iPhone во всем мире
Несмотря на имеющуюся агрессивную рекламу, а также постоянное присутствие непосредственно на первых строчках всех публикуемых рейтингов, популярной платежной системой типа Apple Pay пользуются только 16% пользователей iPhone.
Благодаря внедрению системы раньше конкурентов, разработчиками Apple Pay было поучено явное преимущество. При этом они на ближайшие годы определили тренд. По мнению Loup Ventures платежная система сегодня не получает требуемого развития, не модернизируется согласно современным реалиям. Тим Кук не развивает на протяжении 4 лет концепцию приложения. В итоге образовался явный дисбаланс.
Финансовые структуры и корпоративные клиенты увеличивают применение бесконтактных платежей. А вот физические лица, которые обладают iPhone, не доверяют данной прогрессивной системе платежей. Аналитики считают, что Apple должна задуматься над популяризацией среди простых пользователей сервиса Apple Pay.
Благодаря внедрению системы раньше конкурентов, разработчиками Apple Pay было поучено явное преимущество. При этом они на ближайшие годы определили тренд. По мнению Loup Ventures платежная система сегодня не получает требуемого развития, не модернизируется согласно современным реалиям. Тим Кук не развивает на протяжении 4 лет концепцию приложения. В итоге образовался явный дисбаланс.
Финансовые структуры и корпоративные клиенты увеличивают применение бесконтактных платежей. А вот физические лица, которые обладают iPhone, не доверяют данной прогрессивной системе платежей. Аналитики считают, что Apple должна задуматься над популяризацией среди простых пользователей сервиса Apple Pay.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00