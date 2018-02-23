СМИ сообщили про второй раунд предварительного ICO Telegram

Еще свежи разговоры, относительно рекордного сбора, составившего 850 млн. долларов, в котором поучаствовал 81 венчурный инвестор, в рамках прошедшего pre-ICO Telegram. И вот, распространяются слухи о проведении нового раунда по предпродаже токенов проекта-детища Дурова. Сообщения The Verge ссылаются на неизвестные источники, и свидетельствуют, что Telegram в скором времени проведет еще одну предпродажу, закрытого типа, по криптовалюте TON. Эта информация пресс-службой Telegram не подтверждается.Как сообщают американские СМИ, инвесторами получены электронные письма, в которых сообщаются планы проведения очередного, второго раунда pre-ICO. Учитывая установленную новую планку для инвесторов от Павла Дурова, превышающую прежние 850 млн. долларов, поданные заявки составили 3,8 млрд. долларов. На основании этого считается целесообразным проведение второго раунда. Как уверяют американские издания, мы все должны оценить и по достоинству восхищаться смелым решение Павла Дурова.