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Екатерина Стриженова похвасталась результатами экспресс-диеты

В последнее время Екатерина Стриженова набрала немного в весе. Ведущая для того, чтобы сбросить пару лишних килограммов, вынуждена была сесть на десятидневную диету. Теледива в рамках Instagram продемонстрировала результаты.

Екатерина Стриженова похвасталась результатами экспресс-диеты

В декабре прошедшего года фанаты заметили, что Екатерина Стиженова стала прятать свою фигуру под более объемные наряды. Позже ведущая появилась на съемках одной из программ и получила множество негативных отзывов касательно своего внешнего вида. Звезда приняла решение работать над собой. Чтобы избавиться от лишнего веса, теледива воспользовалась процедурой безоперационной липосакции.

Знаменитость решила сесть на экспресс-диету. Ведущая на протяжении десяти дней питается специальными продуктами, без соли и с обезжиренными соусами. Екатерина уже сбросила три килограмма. Стриженова обнародовала ролик, на котором показывает свою фигуру, при этом демонстрирует, что одежда ей стала велика.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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