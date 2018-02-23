Екатерина Стриженова похвасталась результатами экспресс-диеты

В декабре прошедшего года фанаты заметили, что Екатерина Стиженова стала прятать свою фигуру под более объемные наряды. Позже ведущая появилась на съемках одной из программ и получила множество негативных отзывов касательно своего внешнего вида. Звезда приняла решение работать над собой. Чтобы избавиться от лишнего веса, теледива воспользовалась процедурой безоперационной липосакции.Знаменитость решила сесть на экспресс-диету. Ведущая на протяжении десяти дней питается специальными продуктами, без соли и с обезжиренными соусами. Екатерина уже сбросила три килограмма. Стриженова обнародовала ролик, на котором показывает свою фигуру, при этом демонстрирует, что одежда ей стала велика.