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Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией Always-On Display

Версию Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией Always-On Display. Его премьеру перенесут вследствие доработок.

Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией Always-On Display

Смартфон функционирует на базе процессора типа Snapdragon 845. ОЗУ составляет 6Гб. ОС выступает Android 8.0 Oreo (оболочка MIUI 9). Смартфон поддерживает технологию Project Treble. Сзади устройства имеется пара камер на 16 и 4 Мп. Наличие сдвоенного модуля позволяет быстрее фокусировать устройство на не статичных объектах. В Xiaomi Mi 7 установлен 6-дюймовый OLED-экран от Samsung. Устройство наделят функцией Always-On Display, обеспечивающей более качественную цветопередачу благодаря спящему режиму. Интерфейс Dirac отвечает за качество звука.

Батарея в устройства генерирует 3 100 мАч. На первых рендерах модели видно, что устройство получило стеклянный корпус. Таким образом, пользователям доступна будет функция беспроводной зарядки. Стоимость будущего флагмана китайского концерна пока держится в секрете.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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