Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным фотоснимком с Филиппои Киркоровым

Киноактриса Эвелина Бледанс опубликовала на своей страничке в интернете фотоснимок многолетней давности. На нем она позирует вместе с королем поп музыки Филиппом Киркоровым. Артисты сидят в каком-то зрительном зале, Эвелина прижалась к певцу, а он мило улыбается.Поклонники пришли в недоумение от того, как прекрасно сохранилась внешность Бледанс, в то время как Филипп Киркоров за прошедшие годы заметно изменился, а на снимки он еще очень молод. Пользователи осыпали Эвелину множественными комплиментами, а их парочку назвали шикарной.Также фанаты попросили Бледанс поделиться с ними секретом вечной молодости, который она обязана знать, поскольку выглядит сейчас бесподобно. Напомним, что весной актрисе исполнится 49 лет. В ушедшем году Эвелина проходила курс сокотерапии. Для этого она отправилась на тайский Пхукет, и четыре дня пила только соки.Киноактриса любит ходить пешком, занимается пилатесом, йогой и силовыми тренировками. А недавно увлеклась трекингом, где занимается полчаса на беговой дорожке. Начинается все с медленной ходьбы, а потом увеличивается и в конце нужно идти в горку.