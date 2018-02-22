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Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным фотоснимком с Филиппои Киркоровым

Поклонники были удивлены, увидев совместный архивный фотоснимок Эвелины Бледанс и Филиппа Киркорова.

Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным фотоснимком с Филиппои Киркоровым


Киноактриса Эвелина Бледанс опубликовала на своей страничке в интернете фотоснимок многолетней давности. На нем она позирует вместе с королем поп музыки Филиппом Киркоровым. Артисты сидят в каком-то зрительном зале, Эвелина прижалась к певцу, а он мило улыбается.

Поклонники пришли в недоумение от того, как прекрасно сохранилась внешность Бледанс, в то время как Филипп Киркоров за прошедшие годы заметно изменился, а на снимки он еще очень молод. Пользователи осыпали Эвелину множественными комплиментами, а их парочку назвали шикарной.

Также фанаты попросили Бледанс поделиться с ними секретом вечной молодости, который она обязана знать, поскольку выглядит сейчас бесподобно. Напомним, что весной актрисе исполнится 49 лет. В ушедшем году Эвелина проходила курс сокотерапии. Для этого она отправилась на тайский Пхукет, и четыре дня пила только соки.

Киноактриса любит ходить пешком, занимается пилатесом, йогой и силовыми тренировками. А недавно увлеклась трекингом, где занимается полчаса на беговой дорожке. Начинается все с медленной ходьбы, а потом увеличивается и в конце нужно идти в горку.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:32
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