Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе зубы
Родная сестра популярной исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой Анна решила всерьез заняться своими зубами и опубликовала в Instagram соответствующий пост.
В очередном посте, Анна Бузова рассказала, что намерена поэкспериментировать и отбелить зубы в домашних условиях при помощи специального кокосового порошка и зубной щетки.
Поклонники похвально отнеслись к инициативе сестры знаменитости, но предостерегли, что отбеливание зубов лучше все-таки доверить профессионалам. В этой рекламной публикации Анна указала, что средство получило одобрение ассоциации стоматологов и значит не должно нанести эмали вреда.
В целом фанаты Анны Бузовой положительно оценили целеустремленность девушки в достижении идеальной внешности и написали ей много комплиментов.
В очередном посте, Анна Бузова рассказала, что намерена поэкспериментировать и отбелить зубы в домашних условиях при помощи специального кокосового порошка и зубной щетки.
Поклонники похвально отнеслись к инициативе сестры знаменитости, но предостерегли, что отбеливание зубов лучше все-таки доверить профессионалам. В этой рекламной публикации Анна указала, что средство получило одобрение ассоциации стоматологов и значит не должно нанести эмали вреда.
В целом фанаты Анны Бузовой положительно оценили целеустремленность девушки в достижении идеальной внешности и написали ей много комплиментов.