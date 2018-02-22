Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе зубы

В очередном посте, Анна Бузова рассказала, что намерена поэкспериментировать и отбелить зубы в домашних условиях при помощи специального кокосового порошка и зубной щетки.Поклонники похвально отнеслись к инициативе сестры знаменитости, но предостерегли, что отбеливание зубов лучше все-таки доверить профессионалам. В этой рекламной публикации Анна указала, что средство получило одобрение ассоциации стоматологов и значит не должно нанести эмали вреда.В целом фанаты Анны Бузовой положительно оценили целеустремленность девушки в достижении идеальной внешности и написали ей много комплиментов.