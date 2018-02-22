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Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе зубы

Родная сестра популярной исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой Анна решила всерьез заняться своими зубами и опубликовала в Instagram соответствующий пост.

В очередном посте, Анна Бузова рассказала, что намерена поэкспериментировать и отбелить зубы в домашних условиях при помощи специального кокосового порошка и зубной щетки.

Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе зубы

Поклонники похвально отнеслись к инициативе сестры знаменитости, но предостерегли, что отбеливание зубов лучше все-таки доверить профессионалам. В этой рекламной публикации Анна указала, что средство получило одобрение ассоциации стоматологов и значит не должно нанести эмали вреда.

В целом фанаты Анны Бузовой положительно оценили целеустремленность девушки в достижении идеальной внешности и написали ей много комплиментов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:28
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