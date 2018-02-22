В Facebook появилась новая функция добавления пользователей во время видеочата

«Политэксперт» передаёт, что Facebook выпущена новая функция для Android и IOS, благодаря которой пользователи будут добавлять к аудио-чатам и видео-чатам друзей и членов семьи. При этом людям не обязательно вешать трубку, а также вручную добавлять юзеров. По мнению разработчиков мессенджера небольшая новая функция окажет на пользователей платформы довольно большое влияние, так как аудио-чаты и видео-чаты станут быстрее и проще.В свою очередь разработчики подробно рассказали про новую функцию. В ходе голосового вызова либо видео-чата следует коснуться экрана, отыскать значок «добавить человека», выбрать, к кому нужно присоединиться. Будут доступны все эффекты, а также фильтры. Для получения данной функции, пользователям требуется загрузить Facebook последней версии.