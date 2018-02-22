Зрители «Дома-2» подозревают, что Александр Гобозов проводит ночи с женой Алианой

Несмотря на от, что Гобозов заселился в вип-домик с молодой участницей телестройки Иваной Диловой, та не спешит переносить туда вещи.О ночевках Гобозова у Алианы говорят соседи и многие зрители склонны им верить. Ведь Алиана и Саша официально не разводились и потому могут оставаться супругами не только на бумаге, но и в реальной жизни.Остается загадкой, знает ли об этом Ивана, но если и знает, то уступит Гобозову только на публику. Вероятно сложившаяся ситуация и не позволяет переселиться полностью в дом к женатому ухажеру.