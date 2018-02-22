АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В Caterpillar официально представили смартфон CAT S61

Представлен новый защищенный смартфон CAT S61 в исполнении компании Caterpillar. Девайс является заменой устройству CAT S60.

В Caterpillar официально представили смартфон CAT S61


Так отмечается, что новинка получила встроенную камеру с инфракрасным датчиком, который позволит измерять температуру объектов в диапазоне от -20 до +400 градусов по Цельсию. Помимо этого имеется датчик для измерения дистанции и сенсор для определения состава атмосферы в помещении. В целом S61 выполнен так, что пользователь сможет спокойно погружать его в воду на час, а также ронять с высоты до 1,8 метра.

Процессором оказался чип Qualcomm Snapdragon 630 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Adreno 508. Объем памяти на ОЗУ составляет 4 Гб, а на ПЗУ будет доступно 64 Гб. 5,2-дюймовый дисплей защитит стекло Corning Gorilla Glass 5. Основная камера предлагает разрешение в 16 Мп, а фронтальная – 8 Мп.

Устройство наделено модулями Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5 LE, GPS/ГЛОНАСС и NFC. Имеется дактилоскопический сканер и батарея на 4500 мАч.

Цена девайса 900 евро и появится он в продаже весной 2018 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости