В Caterpillar официально представили смартфон CAT S61

Так отмечается, что новинка получила встроенную камеру с инфракрасным датчиком, который позволит измерять температуру объектов в диапазоне от -20 до +400 градусов по Цельсию. Помимо этого имеется датчик для измерения дистанции и сенсор для определения состава атмосферы в помещении. В целом S61 выполнен так, что пользователь сможет спокойно погружать его в воду на час, а также ронять с высоты до 1,8 метра.Процессором оказался чип Qualcomm Snapdragon 630 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Adreno 508. Объем памяти на ОЗУ составляет 4 Гб, а на ПЗУ будет доступно 64 Гб. 5,2-дюймовый дисплей защитит стекло Corning Gorilla Glass 5. Основная камера предлагает разрешение в 16 Мп, а фронтальная – 8 Мп.Устройство наделено модулями Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5 LE, GPS/ГЛОНАСС и NFC. Имеется дактилоскопический сканер и батарея на 4500 мАч.Цена девайса 900 евро и появится он в продаже весной 2018 года.