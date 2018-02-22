Анна Семенович рассказала пользователям о своей нелюбви к фотосессиям

Исполнительница Анна Семенович рассказала историю из своего детства о том, как она не любила фотографироваться, именно поэтому на всех детских фотоснимках у нее вечно недовольное лицо. Чтобы получить удачный снимок, ее родители пользовались всеми методами и могли наобещать много всего, но это помогало не всегда.Сейчас Семенович также негативно относиться к фотосессиям, хотя пришлось смириться из-за ее специфики работы. Она всегда терпит, пока ее одевают и наносят макияж, а еще она давно знает своим самые удачные ракурсы и умеет профессионально позировать, но ей это не доставляет удовольствия.Анна всегда с завистью смотрела на представительниц прекрасной половины, которые с наслаждением позируют перед объективами фотокамер. Еще исполнительница поведала, что совершенно не любит шоппинг.Пользователи сразу начали комментировать данный пост и заявили, что большинство из них также не любят этим заниматься. Но нашлись и те, кто не поверил в ее слова, ведь человек, который не любит фотографироваться, не будет с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на своей страничке в Сети.