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Анна Семенович рассказала пользователям о своей нелюбви к фотосессиям

Анна Семенович поделилась с пользователями тем, что с детства испытывает нелюбовь к фотосъемкам.

Анна Семенович рассказала пользователям о своей нелюбви к фотосессиям


Исполнительница Анна Семенович рассказала историю из своего детства о том, как она не любила фотографироваться, именно поэтому на всех детских фотоснимках у нее вечно недовольное лицо. Чтобы получить удачный снимок, ее родители пользовались всеми методами и могли наобещать много всего, но это помогало не всегда.

Сейчас Семенович также негативно относиться к фотосессиям, хотя пришлось смириться из-за ее специфики работы. Она всегда терпит, пока ее одевают и наносят макияж, а еще она давно знает своим самые удачные ракурсы и умеет профессионально позировать, но ей это не доставляет удовольствия.

Анна всегда с завистью смотрела на представительниц прекрасной половины, которые с наслаждением позируют перед объективами фотокамер. Еще исполнительница поведала, что совершенно не любит шоппинг.

Пользователи сразу начали комментировать данный пост и заявили, что большинство из них также не любят этим заниматься. Но нашлись и те, кто не поверил в ее слова, ведь человек, который не любит фотографироваться, не будет с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на своей страничке в Сети.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:09
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